«Предательство партии». В Госдуме раскрыли причину распада СССР Володин объяснил распад СССР тем, что КПСС забыла о народе

КПСС «забыла о народе», и СССР распался, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее президент России Владимир Путин объяснял крах страны «неэффективным экономическим курсом». Мнение спикера нижней палаты парламента, позиция главы государства, а также несколько других точек зрения о развале Советского Союза — в материале «Газеты.Ru».

Распад СССР произошел из-за того, что КПСС «забыла о народе», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда мы начинаем говорить о тех же девяностых, приводя в пример фамилии предателей, негодяев, тех, кто допустил развал Советского Союза, почему мы не говорим, а откуда они появились? Они же появились из недр правящей партии, КПСС. Ну, для чистоты отношений это надо сказать. Именно по этой причине развалился Советский Союз. Из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе», — сказал спикер Госдумы на пленарном заседании парламента.

Результатом такой политики стало «огромное расслоение» среди жителей страны, считает Володин.

«С одной стороны, эти кульки и спецпайки, а с другой стороны, фуфайки и пустые полки. Поэтому уж говорите тогда все. Мы воспитаны на произведении Островского «Как закалялась сталь». А вот мы сейчас что делаем сами? А насколько эффективны, занимая должности депутатов?» — задался вопросом Володин.

При этом ранее Володин назвал другую причину развала Советского Союза.

«Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС, в 1989 году, вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — говорил Володин на заседании, на котором рассматривался законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.

Настоящая драма

Крушение Советского Союза – «крупнейшая геополитическая катастрофа» века, говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию еще в 2005 году.

«Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории», — сказал Путин.

Причины краха СССР были внутренними, говорил Путин почти 20 лет спустя — в марте 2024 года на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

«В основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика, которая привела фактически к коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической», — заявил Путин в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет!».

По мнению президента, неэффективное экономическое администрирование в Советском Союзе сказалась на политической сфере.

«Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах», — добавил Путин.

Виноваты элиты

Распад СССР стал «результатом разложения коммунистической управленческой элиты страны», говорил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

«И главная причина разложения — это отсутствие политической конкуренции, реального соревнования идей, реального обсуждения и реальной ответственности тогдашних партийных чиновников перед народом. Все это подменялось демонстрацией внешнего единства, лозунгами, красивыми словами, за которыми стояли прямо противоположные дела», — заявил Миронов РИА Новости.

Разрушение Советского Союза носило рукотворный характер, говорил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Она [гибель страны] стала возможной в результате предательства Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе, Ельцина и их подельников. Генеральный секретарь ЦК КПСС, члены его ближайшего окружения и другие крупные партаппаратчики пошли на прямую измену Родине, делу социализма», — писал Зюганов в своей статье для газеты «Правда», посвященной 30-летию подписания Беловежских соглашений.

Еще одной причиной развала СССР стала попытка реформировать КПСС, которая в то время была не партией, а системой управления страной, говорил Зюганов в интервью Владимиру Соловьеву.

Вместе с тем, данные опроса ВЦИОМ 2022 года свидетельствуют о том, что 58% россиян сожалеют о распаде СССР. 20% не жалеют. 48% респондентов признались, что хотели бы восстановления Советского Союза, а против выступили 37%.