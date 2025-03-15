ХАМАС назвал условие для дальнейшего освобождения заложников

ХАМАС освободит американо-израильского заложника и вернет останки еще четырех человек, если Израиль будет придерживаться соглашения о прекращении огня в Газе, передает ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя палестинского движения.

По его словам, ХАМАС считает эти договоренности «исключительной сделкой», и настаивает на возобновлении переговоров по поводу второй фазы прекращения огня. Кроме того, Израиль должен прекратить блокировать въезд гумпомощи в Газу и вывести войска из Филадельфийского коридора на границе сектора с Египтом. Движение также требует освобождения палестинских заключенных.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. В субботу, 2 марта, первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС пока не получилось.

Ранее в Израиле отказались перейти ко второму этапу сделки по заложникам.