В Израиле отказались перейти ко второму этапу сделки по заложникам

Участники переговоров в Каире не смогли убедить власти Израиля перейти к обсуждению второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя палестинского сопротивления.

«Посредникам не удалось убедить Израиль принять участие во втором этапе переговоров», — заявил он.

По словам источника телеканала, ХАМАС не планирует передавать пленных без подписания полного пакета соглашений по прекращению огня. Он добавил, что израильская сторона нарушила соглашение, отложив начало переговоров по второму этапу. В публикации говорится, что власти Израиля оказывают политическое давление нежеланием продолжать переговоры по урегулированию.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Перемирие должно продлиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее в США заявили о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий с Израилем.