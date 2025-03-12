Самолет с арестованным экс-президентом Филиппин прилетел в Нидерланды

Самолет с экс-президентом Филиппин Родриго Дутерте, арестованным по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, приземлился в Нидерландах. Об этом сообщает NOS.

«Да, мы можем подтвердить, что самолет приземлился», — заявили в пресс-службе суда.

Дутерте доставят в тюрьму в Гааге, где он должен быть помещен в предварительное заключение.

11 марта Дутерте был взят под стражу в аэропорту столицы Филиппин Манилы после возвращения из поездки в Гонконг. Его обвиняют в преступлениях против человечности в ходе массовых внесудебных расправ, проводившихся в рамках борьбы с наркомафией. Точное число пострадавших неизвестно, но измеряется в тысячах. Сам бывший глава государства не скрывал своих методов, еще в 2016 году он заявил, что «если в Германии был Гитлер, пусть на Филиппинах буду я». Адвокаты оспаривают арест 79-летнего политика. Во время президентства Дутерте (2016—2022 годы) Филиппины вышли из Римского статута, учредившего МУС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МУС подтвердил выдачу ордера на арест экс-президента Филиппин.