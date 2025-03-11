«В Германии был Гитлер, на Филиппинах — я». Экс-президент Дутерте арестован по ордеру МУС

Экс-президент Филиппин Родриго Дутерте арестован в Маниле по ордеру Международного уголовного суда. Его обвиняют в преступлениях против человечности в ходе массовых внесудебных казней, проводившихся в рамках борьбы с наркомафией. Точное число жертв неизвестно, но измеряется в тысячах. Сам бывший глава государства не скрывал своих методов, еще в 2016 году он заявил, что «если в Германии был Гитлер, пусть на Филиппинах буду я». Адвокаты оспаривают арест 79-летнего политика, но, по-видимому, он все же будет доставлен для суда в Гаагу, сообщает The New York Times.

Родриго Дутерте был взят под стражу в аэропорту столицы Филиппин Манилы после возвращения из поездки в Гонконг, сообщает New York Times. В постановлении Международного уголовного суда (МУС), подписанном коллегией из трех судей, отмечается, что массовые убийства, совершенные в период пребывания Дутерте на посту мэра города Давао, а затем главы государства были «широко распространенными и систематическими».

Защита политика оспаривает его задержание, указывая, что Филиппины вышли из юрисдикции МУС в то время, когда Дутерте был президентом. Но нынешние власти Филиппин с этим не согласны, так как «расследование сосредоточено на убийствах, совершенных в то время, когда Филиппины еще были членом суда».

«Правительство Филиппин готово передать Дутерте, который находился на авиабазе Вильямор в Маниле, Международному уголовному суду. Чиновник, знакомый с ходом разбирательства, сообщил, что самолет готов доставить его в Гаагу»,

— пишет New York Times.

Издание отмечает, что в течение многих лет Дутерте оставался на Филиппинах де-факто неприкасаемой фигурой, хотя в его адрес с недавнего времени выдвигались обвинения, а о его «эскадронах смерти» знала вся страна.

Чем известен Дутерте

Родриго Дутерте был президентом Филиппин с 2016 по 2022 год, а до того он в течение двух десятков лет возглавлял второй по величине город страны — Давао. Свою борьбу с наркотиками он начал на посту градоначальника. Проблема действительно существовала, но противодействие ей велось незаконными методами, главным из которых стали широко применявшиеся убийства без суда и следствия любых подозреваемых, а впоследствии и просто неугодных лиц — соперников по бизнесу, журналистов, неудобных чиновников или полицейских.

В то время на Филиппинах получил распространение синтетический метамфетамин, который называли «шабу» — дешевый и быстродействующий наркотик, который давал возможность беднейшим рабочим трудиться несколько суток подряд. По разным оценкам, «шабу» употребляли от 2 до 10% населения. Согласно информации Госдепартамента США, основную поддержку и финансирование наркобизнес на Филиппинах получал от этнических китайских преступных групп. Метамфетамин производили в кустарных условиях, в сети реализации зачастую была задействована полиция.

«Они с легкостью подкупают полицейских, которые зачастую сами являются дилерами, а для руководства логистикой им нужен только мобильный телефон, — в 2016 году рассказывал «Газете.Ru» один из филиппинских студентов. — Неудивительно, что даже в тюрьмах строгого режима они живут в первоклассных условиях и производят наркотики».

Я дилер — я мертв Президент Филиппин Родриго Дутерте публично обещал стать «Адольфом Гитлером» для тех, кто употребляет в его... 16 октября 18:29

В итоге для борьбы с наркомафией были сформированы хорошо организованные полулегальные «эскадроны смерти», которые без суда и следствия физически уничтожали предполагаемых преступников, а впоследствии — любых лиц, на кого укажет руководство. Методы были разнообразны: от расстрела до удушения, пыток и скармливания крокодилам. После убийств жертв зачастую расчленяли, чтобы сделать захоронение максимально компактным, а тела — неопознаваемыми. Об этом в январе 2025 года в интервью газете New York Times поведал бывший киллер по имени Эдгар Матобато.

«Почти 24 года я убивал и избавлялся от множества тел, — рассказал Матобато о своем пребывании в отряде смертников в городе Давао на юге Филиппин. — Я пытаюсь вспомнить, но не могу вспомнить всех».

Во многих случаях убийства носили демонстративный характер. Тогда рядом с телами жертв оставляли кусок картона с надписью Pusher ako («Я — дилер»), а голову обматывали изолентой. На Филиппинах это явление получило название «картонное правосудие».

По оценкам Эдгара Матобато, лично он убил не менее 50 человек, получая от мэрии Давао зарплату в конверте в размере около $100 в месяц. Родриго Дутерте пользовался у киллеров непререкаемым авторитетом, они называли его «Супермен».

Сам Дутерте совершенно не скрывал своих методов и порой делал громкие эпатажные заявления.

«В Германии Адольф Гитлер уничтожил три миллиона евреев. На Филиппинах три миллиона наркоманов. Я бы хотел убить их, — сказал он на пресс-конференции в Давао в 2016 году. — Если в Германии был Гитлер, пусть на Филиппинах буду я».

close Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Общее количество жертв до сих пор неизвестно и, вероятно, никогда не будет установлено. Оценки СМИ колеблются от 20 до 30 тысяч человек. Когда в 2022 году закончился шестилетний президентский срок Дутерте, его администрация заявила, что силами безопасности было убито 6252 человека, которых чиновники называли «подозреваемыми в торговле наркотиками».

Ответственность

В 2024 году палата представителей (нижняя палата парламента Филиппин) начала расследование о массовых казнях и злоупотреблении властью во время борьбы с наркотиками в бытность президентства Дутерте. Экс-глава государства проигнорировал вызов и не явился для дачи показаний, но выступил в сенате (верхняя палата парламента), где у него есть поддержка со стороны депутатов. Во время своей речи он заявил, что только он лично несет ответственность «за все успехи и неудачи этой кампании» и призвал не привлекать к ответственности исполнителей, которые «просто выполняли приказы».

В ближайшее время станет понятно, каковы шансы Дутерте на разбирательство в Международном уголовном суде.