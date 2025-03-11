«В Германии был Гитлер, на Филиппинах — я». Экс-президент Дутерте арестован по ордеру МУС

Родриго Дутерте был взят под стражу в аэропорту столицы Филиппин Манилы после возвращения из поездки в Гонконг, сообщает New York Times. В постановлении Международного уголовного суда (МУС), подписанном коллегией из трех судей, отмечается, что массовые убийства, совершенные в период пребывания Дутерте на посту мэра города Давао, а затем главы государства были «широко распространенными и систематическими».
Защита политика оспаривает его задержание, указывая, что Филиппины вышли из юрисдикции МУС в то время, когда Дутерте был президентом. Но нынешние власти Филиппин с этим не согласны, так как «расследование сосредоточено на убийствах, совершенных в то время, когда Филиппины еще были членом суда».
«Правительство Филиппин готово передать Дутерте, который находился на авиабазе Вильямор в Маниле, Международному уголовному суду. Чиновник, знакомый с ходом разбирательства, сообщил, что самолет готов доставить его в Гаагу»,
— пишет New York Times.
Издание отмечает, что в течение многих лет Дутерте оставался на Филиппинах де-факто неприкасаемой фигурой, хотя в его адрес с недавнего времени выдвигались обвинения, а о его «эскадронах смерти» знала вся страна.
Чем известен Дутерте
Родриго Дутерте был президентом Филиппин с 2016 по 2022 год, а до того он в течение двух десятков лет возглавлял второй по величине город страны — Давао. Свою борьбу с наркотиками он начал на посту градоначальника. Проблема действительно существовала, но противодействие ей велось незаконными методами, главным из которых стали широко применявшиеся убийства без суда и следствия любых подозреваемых, а впоследствии и просто неугодных лиц — соперников по бизнесу, журналистов, неудобных чиновников или полицейских.
В то время на Филиппинах получил распространение синтетический метамфетамин, который называли «шабу» — дешевый и быстродействующий наркотик, который давал возможность беднейшим рабочим трудиться несколько суток подряд. По разным оценкам, «шабу» употребляли от 2 до 10% населения. Согласно информации Госдепартамента США, основную поддержку и финансирование наркобизнес на Филиппинах получал от этнических китайских преступных групп. Метамфетамин производили в кустарных условиях, в сети реализации зачастую была задействована полиция.
«Они с легкостью подкупают полицейских, которые зачастую сами являются дилерами, а для руководства логистикой им нужен только мобильный телефон, — в 2016 году рассказывал «Газете.Ru» один из филиппинских студентов. — Неудивительно, что даже в тюрьмах строгого режима они живут в первоклассных условиях и производят наркотики».
В итоге для борьбы с наркомафией были сформированы хорошо организованные полулегальные «эскадроны смерти», которые без суда и следствия физически уничтожали предполагаемых преступников, а впоследствии — любых лиц, на кого укажет руководство. Методы были разнообразны: от расстрела до удушения, пыток и скармливания крокодилам. После убийств жертв зачастую расчленяли, чтобы сделать захоронение максимально компактным, а тела — неопознаваемыми. Об этом в январе 2025 года в интервью газете New York Times поведал бывший киллер по имени Эдгар Матобато.
«Почти 24 года я убивал и избавлялся от множества тел, — рассказал Матобато о своем пребывании в отряде смертников в городе Давао на юге Филиппин. — Я пытаюсь вспомнить, но не могу вспомнить всех».
Во многих случаях убийства носили демонстративный характер. Тогда рядом с телами жертв оставляли кусок картона с надписью Pusher ako («Я — дилер»), а голову обматывали изолентой. На Филиппинах это явление получило название «картонное правосудие».
По оценкам Эдгара Матобато, лично он убил не менее 50 человек, получая от мэрии Давао зарплату в конверте в размере около $100 в месяц. Родриго Дутерте пользовался у киллеров непререкаемым авторитетом, они называли его «Супермен».
Сам Дутерте совершенно не скрывал своих методов и порой делал громкие эпатажные заявления.
«В Германии Адольф Гитлер уничтожил три миллиона евреев. На Филиппинах три миллиона наркоманов. Я бы хотел убить их, — сказал он на пресс-конференции в Давао в 2016 году. — Если в Германии был Гитлер, пусть на Филиппинах буду я».
Общее количество жертв до сих пор неизвестно и, вероятно, никогда не будет установлено. Оценки СМИ колеблются от 20 до 30 тысяч человек. Когда в 2022 году закончился шестилетний президентский срок Дутерте, его администрация заявила, что силами безопасности было убито 6252 человека, которых чиновники называли «подозреваемыми в торговле наркотиками».
Ответственность
В 2024 году палата представителей (нижняя палата парламента Филиппин) начала расследование о массовых казнях и злоупотреблении властью во время борьбы с наркотиками в бытность президентства Дутерте. Экс-глава государства проигнорировал вызов и не явился для дачи показаний, но выступил в сенате (верхняя палата парламента), где у него есть поддержка со стороны депутатов. Во время своей речи он заявил, что только он лично несет ответственность «за все успехи и неудачи этой кампании» и призвал не привлекать к ответственности исполнителей, которые «просто выполняли приказы».
В ближайшее время станет понятно, каковы шансы Дутерте на разбирательство в Международном уголовном суде.