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МУС подтвердил выдачу ордера на арест экс-президента Филиппин

МУС подтвердил выдачу ордера на арест экс-президента Филиппин Дутерте
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George Calvelo/ZUMA Press/Global Look Press

Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест Родриго Дутерте по обвинению в преступлениях против человечности. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По данным представителей инстанции, Дутерте подозревается в совершении преступлений, совершенных на Филиппинах в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.

11 марта Дутерте был взят под стражу в аэропорту столицы Филиппин Манилы после возвращения из поездки в Гонконг. Его обвиняют в преступлениях против человечности в ходе массовых внесудебных казней, проводившихся в рамках борьбы с наркомафией. Точное число жертв неизвестно, но измеряется в тысячах. Сам бывший глава государства не скрывал своих методов, еще в 2016 году он заявил, что «если в Германии был Гитлер, пусть на Филиппинах буду я». Адвокаты оспаривают арест 79-летнего политика, но, по-видимому, он все же будет доставлен для суда в Гаагу, сообщает The New York Times. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Во время президентства Дутерте (2016—2022 годы) Филиппины вышли из Римского статута, учредившего МУС.

Вице-президент Филиппин сообщила, что наняла киллера для ликвидации президента страны.

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