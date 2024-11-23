Вице-президент Филиппин сообщила, что наняла киллера для убийства президента страны

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте заявила, что наняла киллера, который убьет действующего президента Фердинанда Маркоса — младшего и его супругу, если с Дутерте произойдет что-то плохое, передает GMA.

Как уточняет телеканал, эта угроза вице-президента прозвучала накануне, после того как правоохранительные органы задержали главу ее аппарата Зулейку Лопес по делу о возможном неправомерном использовании бюджета. Дутерте уверяет, что уже дала киллеру инструкции на случай собственного убийства.

В парламенте Филиппин сочли слова вице-президента «глубоко тревожными и неуместными» для лица, которое занимает вторую по значимости должность в стране. Дутерте также призвали сосредоточиться на решении неотложных проблем народа республики. Служба безопасности президента на фоне происходящего усилила меры безопасности главы государства, а национальная полиция начала расследование угроз в его адрес.

На Филиппинах политика определяется семейными кланами государственных деятелей и их отношениями. Дутерте — дочь экс-президента страны Родриго Дутерте, который руководил республикой с 2016 по 2022 год, а сейчас находится под следствием из-за дела о кампании по борьбе с наркотиками. Действующий лидер — сын бывшего диктатора Фердинанда Маркоса-старшего.

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