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В Госдуме объяснили, как действовать России на фоне угроз со стороны ЕС

Депутат ГД Гурулев: России необходимо совершенствовать военный потенциал
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Thomas Peter/Reuters

России необходимо продолжать совершенствовать свой военный потенциал на фоне воинственной риторики Евросоюза. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, комментируя недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Москва является угрозой для Парижа и для всей Европы.

Парламентарий отметил, что сегодня идет интенсивная модернизация Вооруженных сил России: появляются новые рода и виды войск, развиваются перспективные виды оружия, растет доля высокоточных средств поражения.

«Если будем дальше становиться сильнее, я вас умоляю, ни у какой Западной Европы и мысли не возникнет на нас нападать. Просто побоится», — подчеркнул Гурулев.

5 марта Макрон выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили, почему Европе невыгодно прекращение конфликта на Украине.

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