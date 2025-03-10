В Госдуме объяснили, почему Европе невыгодно прекращение конфликта на Украине

Лидерам Евросоюза и Великобритании на сегодняшний день крайне невыгодно прекращение конфликта на Украине, поскольку Россия, прекратив боевые действия, перестанет тратить ресурсы. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Если мы перестанем тратить ресурсы на СВО, они будут накапливаться. В очень большом количестве. И это постоянно будет не давать покоя этим европейским ребятам. Соответственно, теперь они хотят заняться развитием своего военно-промышленного комплекса. <...> Другой вопрос: в каком объеме и на какие деньги они это будут делать», — сказал парламентарий.

Он также объяснил, почему ЕС не сможет в ближайшие годы реализовать свои угрозы в адрес России. По его словам, население Европы не желает участвовать в боевых действиях, поскольку не готово к этому идеологически. На «перепрошивку» умов могут уйти долгие годы, подчеркнул Гурулев.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде предрекли идейный разрыв между США и Евросоюзом.