В Кремле не знают, как США пересмотрят свое участие в НАТО

Песков: РФ не знает, как Трамп изменит формат участия США в НАТО

Россия не знает, как президент США Дональд Трамп изменит формат участия страны в НАТО, следует дождаться конкретики по этому вопросу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента Life.

«Мы не знаем, в какую сторону он это сделает», — сказал Песков.

Накануне телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп рассматривает возможность внесения серьезных изменений в участие США в НАТО.

По его данным, Белый дом рассматривает возможность отдавать предпочтение защите тех членов альянса, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону. Такой сценарий предполагает, что США не будут защищать другого члена НАТО, подвергшегося нападению, если страна не достигнет порогового значения соответствующих расходов.

В начале марта сообщалось, что американский президент рассматривает возможность «отказа от лидерства в НАТО» и настаивает на том, чтобы Великобритания и Франция взяли на себя больше ответственности за безопасность Европы.

Ранее в НАТО высказались о возможном выходе США из альянса.