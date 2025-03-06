В НАТО высказались о возможном выходе США из альянса

Рютте: США не выйдут из НАТО

США не выйдут из НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

«Трансатлантическое партнерство остается основой альянса. США четко подтвердили свою приверженность НАТО», — написал он на своей странице в соцсети X.

2 марта американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X выразил согласие с мыслью о том, что Соединенным Штатам пора выйти из НАТО и ООН.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина заявила, что выход США из Североатлантического альянса невозможен. Речь может идти лишь о трансформации организации. А вот из отдельных структур ООН Соединенные Штаты могут выйти, добавила она.

Член Центрального комитета турецкой партии Vatan («Родина») Ихсан Сефа заявил, что страны Европы могут пойти на любые уступки, чтобы США остались в составе НАТО.

Ранее Зеленский сообщил, что будет с НАТО, если США выйдут из альянса.