«Останутся одни обломки». Откажется ли США от лидерства в НАТО?

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность «отказа от лидерства в НАТО» и настаивает на том, чтобы Великобритания и Франция взяли на себя больше ответственности за безопасность Европы. Об этом сообщает Daily Mail. К чему может привести переход командования силами альянса в Европе к британским генералам и почему это обернется катастрофой для НАТО, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По информации британского издания, командование силами союзников в Европе теперь может перейти от американских генералов к британским или французским. США сохраняли лидирующую позицию с момента основания оборонительного альянса после Второй мировой войны. С тех пор верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе всегда был американский генерал.

Скорее всего, подобная информация (якобы из дипломатических источников), на которую ссылается газета Daily Mail, не вполне соответствует действительности. Установка на то, чтобы Великобритания и Франция взяли бы на себя в ближайшем будущем больше ответственности за безопасность Европы, безусловно, находится в русле всех последних действий президента США.

Но вот «отказ США от лидерства в НАТО» приведет к просто катастрофическим последствиям для Североатлантического альянса и в этом случае произойдет фактическое разрушение этого военного блока.

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Коренной вопрос в любой организации — вопрос о власти. Особенно это касается военных союзов и блоков. Иными словами, главное в любом альянсе — кто кому подчинен и по каким вопросам. Если эта вертикаль жестко не очерчена и предельно ясно не определена, то это уже и не военный блок, и не союз. А между тем просто по факту своего существования любой альянс должен быть немедленно готов вступить в войну. А если в нем не урегулированы вопросы подчиненности, он этого не сможет сделать.

В НАТО сформированы Объединенные вооруженные силы. Они оперативно подчиненны Верховного главнокомандующему ОВС в Европе. Эту должность традиционно занимает генерал от Вооруженных сил США. Предположим, первыми лицами в НАТО станут Франция и Великобритания («возьмут на себя больше ответственности за безопасность Европы»). В этом случае непонятно, как Париж и Лондон будут руководить альянсом (по очереди, что ли?).

Как известно, США никогда не передают своих воинских контингентов в подчинение представителей вооруженных сил других стран (НАТО или не НАТО – в данном случае не имеет значения). В Вашингтоне даже сама мысль об этом считается чем-то из ряда вон.

Таким образом, если во главе НАТО гипотетически окажется французский/британский генерал, части и соединения Вооруженных сил Соединенных Штатов из Европы Вашингтону придется выводить .

После этого от НАТО на европейском континенте останутся одни обломки и вполне возможно, что на руинах Североатлантического альянса со временем (причем далеко не сразу) будет создано что-либо европейское, но с гораздо меньшими оперативными и боевыми возможностями.

Ибо сегодня НАТО напоминает Солнечную систему, где 99,86% массы системы составляет сама звезда (то есть США), а все остальное — вооруженные силы других государств-участников НАТО (типа могучих и смертоносных прибалтийских батальонов).

Увеличение военных расходов европейских государств-участников НАТО в планы Дональда Трампа входит. Но вот полное разрушение Североатлантического альянса глубинным интересам Соединенных Штатов на данном этапе не отвечает. Поэтому слухи об «отказе США от лидерства в НАТО», скорее всего, сильно преувеличены.

При этом бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис уже заговорил о том, что подумать о дальнейшем существовании НАТО без участия Соединенных Штатов в альянсе.

«Пришло время подумать о том, как будет выглядеть мир в геополитическом плане, если США уйдут», — подчеркнул он в своей статье для Bloomberg.

По словам бывшего главкома силами НАТО в Европе, вывод Америки из НАТО был бы «ошибкой эпических масштабов».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).