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Трамп рассматривает кардинальные изменения участия США в НАТО

NBC: Трамп рассматривает кардинальные изменения участия США в НАТО
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Michael Kappeler/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность кардинальных изменений участия Вашингтона в НАТО. Об этом сообщает NBC со ссылкой на трех действующих и одного бывшего высокопоставленных чиновников американской администрации, а также одного конгрессмена.

По их словам, Трамп рассматривает возможность отдавать предпочтение защите тех членов альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.

«В рамках потенциального изменения политики США могут не защищать другого члена НАТО, подвергшегося нападению, если страна не достигнет порогового значения расходов на оборону», — пишет NBC.

Отмечается, что это станет значительным отходом от пятой, основной, статьи Североатлантического альянса, в которой говорится, что нападение на одного из членов НАТО означает нападение на весь блок.

Кроме того, по данным телеканала, США могут отдавать приоритет в учениях с членами альянса, которые также вносят существенные затраты своего бюджета на оборону.

В начале марта сообщалось, что Трамп рассматривает возможность «отказа от лидерства в НАТО» и настаивает на том, чтобы Великобритания и Франция взяли на себя больше ответственности за безопасность Европы.

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они не достигли текущей цели альянса по расходованию 2% своего ВВП на оборону. Он утверждал, что эта разница несправедлива и возлагает дополнительную нагрузку на США.

Ранее Турция обратилась к Европе на случай развала НАТО.

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