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В офисе Зеленского назвали единственный путь к прекращению конфликта на Украине

Подоляк назвал единственным путем завершения конфликта «принуждение» РФ к миру
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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждает, что якобы единственным путем к завершению конфликта на Украине является «принуждение» России к миру. Своим мнением он поделился в интервью «24 каналу».

Он ответил отрицательно на вопрос о том, существует ли на сегодняшний день план по урегулированию конфликта. В то же время политик отметил, что он может завершиться в скором времени или «продолжаться еще некоторое время».

Урегулирование конфликта может быть достигнуто лишь путем принуждения России к миру, утверждает Подоляк.

По его словам, Соединенные Штаты якобы «стремятся дожать Россию», чтобы получить «максимальную прибыль», и только после этого завершать конфликт.

В том же интервью он рассказал, что Украина требует системы ПВО и ракетные базы для нанесения ударов вглубь России в рамках сделки с США по добыче полезных ископаемых. Политик подчеркнул, что гарантии от Соединенных Штатов должны носить «реальный характер». Речь идет об инструментах, с помощью которых можно продолжать боевые действия с Россией, указал Подоляк.

Ранее во Франции придумали еще одну гарантию безопасности для Украины.

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