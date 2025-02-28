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Во Франции придумали еще одну гарантию безопасности для Украины

Глава МО Франции Лекорню призвал строить склады с оружием в Европе для Украины
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Global Look Press

Министр обороны Франции намерен предложить коллегам по ЕС рассмотреть вариант строительства складов с оружием по всему континенту в качестве гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет France Info.

По его словам, такая мера станет одним из способов недопущения возобновления конфликта на территории республики.

Лекорню считает, что создание запасов оружия, которые могли бы быть предоставлены Украине в случае необходимости, станет сдерживающим фактором и позволит стране сохранить способность защищать себя.

По информации из окружения министра, планируемые склады оружия также призваны поддерживать бдительность европейских государств и деятельность их военной промышленности после прекращения огня.

До этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo заявил, что Франция хочет стать частью переговоров о минеральных ресурсах между США и Украиной. Лекорню добавил, что Париж хочет участвовать в переговорах в увязке с вопросами урегулирования российско-украинского конфликта. Он уточнил, что Франция не ищет компенсации от Украины.

Ранее глава МИД Украины указал на важную деталь при обсуждении гарантий безопасности Киеву.

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