Подоляк рассказал, что Украина требует от США в рамках сделки по ископаемым

Украина требует системы ПВО и ракетные базы для нанесения ударов вглубь России в рамках сделки с США по добыче полезных ископаемых. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с «24 каналом».

Политик подчеркнул, что гарантии от Соединенных Штатов должны носить «реальный характер». Речь идет об инструментах, с помощью которых можно продолжать боевые действия с Россией, указал Подоляк.

По его словам, Киев хочет получить от США в рамках сделки порядка 15-20 систем ПРО с необходимыми боеприпасами, «ракетные базы с соответствующим количеством ракет, разведывательных данных», для ударов по территории России, а также помощь в перевооружении ВСУ.

25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-депутат Рады раскрыл последствия сделки США и Украины по ресурсам.