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В Совфеде заявили, что Украина устраивает «бунт на американском корабле»

Пушков: Киев и ряд европейских политиков устраивают бунт на американском корабле
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Украина и ряд европейских политиков устраивают «бунт на американском корабле», не чувствуя твердой руки капитана. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

«Бунт на американском корабле продолжается. Бунтует страна-клиент - Украина, которой без поддержки США уже не было бы, как отметил вице-президент США (Джей-Ди) Вэнс», — написал он.

Сенатор добавил, что также «бунтуют» премьер Британии Кир Стармер, глава МИД ФРГ Анналена Бербок и польский премьер Дональд Туск.

Пушков добавил, что если «капитану» в лице США не удастся утихомирить всех недовольных, и они навяжут ему свою волю, будут серьезные проблемы.

Недавно Пушков резко осудил предложение председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридриха Мерца о переговорах с Францией и Великобританией по вопросу использования их ядерного потенциала для защиты Украины. По его словам, «Мерц обезумел».

Ранее сенатор Пушков раскритиковал слова Бербок в отношении Трампа.

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