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В Совфеде назвали «обезумевшим» кандидата на пост канцлера ФРГ Мерца

Пушков: кандидат на пост канцлера ФРГ Мерц вконец обезумел
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков резко осудил предложение председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридриха Мерца о переговорах с Францией и Великобританией по вопросу использования их ядерного потенциала для защиты Украины. Мнение он высказал в своем Telegram-канале.

Пушков назвал идею Мерца «безумием», отметив, что даже президенты Франции и Великобритании не заходили так далеко в своих заявлениях.

«Мерц вконец обезумел: собирается провести переговоры с Парижем и Лондоном об использовании их ядерного оружия для защиты Украины», — написал сенатор.

По словам Пушкова, предложение Мерца «отдает идеями прошлого», которые привели к катастрофическим последствиям для Европы и Германии.

Накануне в интервью ZDF Мерц заявил, что Европе больше не стоит полагаться на помощь со стороны США, и призвал к переговорам с Парижем и Лондоном по ядерной защите.

В ноябре 2024 года Мерц отмечал, что готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания на пост канцлера ФРГ.

Ранее в Германии признали необходимость в восстановлении отношений с Россией.

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