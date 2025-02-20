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В России осудили хамство Бербок в отношении Трампа

Сенатор Пушков раскритиковал хамство Бербок в отношении Трампа
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Annegret Hilse/Reuters

Высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес президента США Дональда Трампа на фоне его критики украинского лидера Владимира Зеленского говорят о том, что между США и Европой «все уже зашло очень далеко». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Когда Бербок дает хамские советы Трампу «смотреть на реальность, а не просто писать твиты», это означает, что между США и Европой все уже зашло очень далеко», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, ранее никогда «младшие союзники США» не позволяли себе такого рода личных выпадов в адрес президента Соединенных Штатов.

Пушков до этого заявлял, что очень хорошие отношения с президентом США, о которых ранее говорил Владимир Зеленский, теперь в прошлом.

Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

Ранее в Европе были шокированы заявлением Трампа о Зеленском.

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