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В Каире прошел новый раунд переговоров по Газе

Al Ekhbariya: переговоры по Газе в Каире прошли успешно
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Mohammed Salem/Reuters

Переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа, прошедшие в Каире, увенчались успехом. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источник.

По информации канала, во встрече приняли участие представители Египта, Катара, Израиля и США. Как отметили авторы, Каир и Доха добились того, чтобы израильские заложники и палестинские заключенные, которых должны были освободить на первом этапе сделки, были освобождены 22 февраля.

При этом телеканал не уточнил, были ли на переговорах представители палестинского движения ХАМАС.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее в Израиле выступили против создания палестинского государства.

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