В Израиле выступили против создания палестинского государства

Израиль не допустит создания палестинского государства, которое могло бы поставить под угрозу его собственное существование. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац на встрече с американской делегацией, передает ТАСС.

«Приоритеты Израиля ясны: предотвращение получения ядерного оружия Ираном, освобождение всех заложников, ликвидация ХАМАС в Газе, а после этого — соглашение [о нормализации] с Саудовской Аравией», — сказал глава оборонного ведомства.

Кац добавил, что план президента США Дональда Трампа по сектору Газа представляет собой единственную инициативу, которая «может гарантировать безопасность жителей Израиля».

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. В рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Обмен пленными проходит в рамках соглашения о перемирии, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома заявлял, что в случае срыва договоренностей в Газе «разразится ад». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле раскрыли число удерживаемых в секторе Газа заложников.