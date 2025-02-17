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В Израиле выступили против создания палестинского государства

Глава минобороны Кац: Израиль не допустит создания палестинского государства
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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Израиль не допустит создания палестинского государства, которое могло бы поставить под угрозу его собственное существование. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац на встрече с американской делегацией, передает ТАСС.

«Приоритеты Израиля ясны: предотвращение получения ядерного оружия Ираном, освобождение всех заложников, ликвидация ХАМАС в Газе, а после этого — соглашение [о нормализации] с Саудовской Аравией», — сказал глава оборонного ведомства.

Кац добавил, что план президента США Дональда Трампа по сектору Газа представляет собой единственную инициативу, которая «может гарантировать безопасность жителей Израиля».

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. В рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Обмен пленными проходит в рамках соглашения о перемирии, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома заявлял, что в случае срыва договоренностей в Газе «разразится ад». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле раскрыли число удерживаемых в секторе Газа заложников.

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