На Украине раскрыли условие соглашения с США о полезных ископаемых

Шарий: Киев должен был отчислять США 50% доходов от лицензий на добычу ресурсов

Согласно предложенному США варианту соглашения с Украиной о полезных ископаемых, Киев должен был отчислять американцам 50% доходов от лицензий на добычу ресурсов. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Украина должна отчислять 50% всех доходов от лицензий на добычу ресурсов в пользу США... США будут иметь «право первого отказа» на покупку любых экспортируемых минералов, прежде чем Украина сможет продавать их», — написал он.

Шарий добавил, что по договору Украина также должна отказаться от суверенного иммунитета, это дает право США арестовать активы Киева в случае невыполнения финансовых обязательств. Кроме того, в договоре не указана дата истечения срока действия.

Источников подтверждения своей информации Шарий не предоставил.

В феврале президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой Украина должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали гарантии безопасности для Украины.

Ранее в США заявили, что Украине не хватит природных ресурсов для восстановления после конфликта.