Претензии президента США Дональда Трампа на украинские редкоземельные металлы можно сравнить с рейдерской атакой, при которой сторона, от которой что-то нужно, в первую очередь ставится в зависимое положение. Действуя так, он объясняет американцам смысл помощи Украине борьбой за ценный актив, а также подчеркивает статус Киева как должника перед Вашингтоном, заявил доктор политических наук, первый глава МГБ ДНР, политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук.

Напомним, речь идет о соглашении на передачу США части редкоземельных металлов на сумму $500 млрд, которое в последний момент украинский лидер Владимир Зеленский подписывать отказался. Пинчук призвал помнить, что Трамп – крупный бизнесмен и рейдер. В данном случае, по его мнению, наблюдается классический пример рейдерской атаки, при которой одну из сторон ставят в зависимое положение, а затем переносят долг на другие обязательства.

«Такая же история и здесь, с этими редкоземельными металлами. Причем у всех широко открытые глаза, в том числе у Трампа. И он прекрасно понимает, что ему эти редкоземельные металлы объективно нужны», — пояснил эксперт.

Для США, по его словам, это крайне важный ресурс, так как эти металлы необходимы для производства во всех отраслях, в том числе высокотехнологичных. При этом американский политик рационализирует отношения с Украиной в глазах избирателей, так как объясняет их планами приобрести ценный актив, а также давит на Киев, считает Пинчук. Это касается и подписания мирного соглашения, считает он.

«Раз вы нам должны эти 500 миллиардов, о которых Трамп заявил, то дальше вы будете как должники делать то, что мы вам скажем. Скажем подписать мир - подписывайте. Или рассчитывайтесь», — пояснил он.

Напомним, предложенная Трампом сделка подразумевает доступ США к 50% украинских запасов редкоземельных металлов на $500 млрд. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. Белый дом разъяснил, что такая договоренность должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву. Зеленский, однако, отказался подписывать соглашение со словами о том, что это нарушает интересы Киева. Он пожаловался сенаторам, что в соглашении с США нет слов о гарантиях.

Ранее Зеленский заявил, что пока его не ждут в Белом доме.