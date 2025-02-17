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Стало известно об отказе Зеленского отдавать США редкоземельные металлы Украины

NBC: Зеленский отказался подписывать соглашение о металлах с США
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Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение о доступе Соединенных Штатов к редкоземельным минералам страны. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в украинском правительстве, близкий к Зеленскому.

Утверждается, что Зеленский отказался от передачи США 50% прав собственности на редкоземельные минералы Украины со словами о том, что это нарушает интересы Киева.

«Обязательные экономические связи с Соединенными Штатами станут лучшей гарантией против будущей агрессии и неотъемлемой частью прочного мира. США признают это, россияне признают это, и украинцы должны это признать», — прокомментировал решение Зеленского неназванный американский чиновник, которого опросил телеканал.

В феврале Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой она должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали гарантии безопасности для Украины. Позднее Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Белый дом разъяснил, что такая договоренность должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых.

Ранее Украина перечислила США красные линии в переговорах с Россией.

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