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Зеленский заявил, что пока его не ждут в Белом доме

Зеленский: встреча с Трампом необходима, но поездка в Белый дом еще не готовится
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Sven Hoppe/Pool/Reuters

Встреча с президентом США Дональдом Трампом необходима, но поездка в Белый дом пока не готовится, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает NBC.

Он подчеркнул, что Трамп не позвал его в Саудовскую Аравию, но всегда говорит, что готов увидеться в Белом доме. Зеленский подчеркнул, что дата встречи должна быть проработана представителями двух государств. Этот момент обсуждался с Трампом, который дал свой прямой номер Зеленскому.

Президент Украины добавил, что глава Белого дома пока только говорил о возможной встрече в Вашингтоне, но конкретных планов посетить Белый дом у Зеленского нет.

Он добавил, что украинская сторона не примет сделку США и России по урегулированию конфликта, если у него не спросят предварительного мнения.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская делегация обозначила «красные линии» в урегулировании конфликта с Россией представителям США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее госсекретарь рассказал, когда Украина и Европа присоединятся к переговорам США и России.

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Переговоры о мире на Украине
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