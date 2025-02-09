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В Саудовской Аравии ответили Нетаньяху

В Саудовской Аравии отвергли план Нетаньяху по переселению палестинцев
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Mohammed Salem/Reuters

В Саудовской Аравии отвергли план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что палестинцы из сектора Газа будут переселены в королевство и создадут на его территории палестинское государство. Заявление МИД Саудовской Аравии цитирует ТАСС.

«Королевство подтверждает свое категорическое неприятие подобных заявлений, цель которых - отвлечь внимание от постоянных преступлений, совершенных израильскими оккупантами против наших палестинских братьев в секторе Газа, включая этнические чистки», — подчеркнули в ведомстве.

В Эр-Рияде подчеркнули, что палестинский народ имеет право на свою землю и не может быть выслан по требованию оккупантов.

До этого Трамп предложил передать США сектор Газа после завершения конфликта и переселить палестинцев «в другие места».

5 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп не будет отправлять войска в сектор Газа и финансировать его восстановление.

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