Трамп не будет отправлять войска в сектор Газа и финансировать его восстановление

Белый дом: США не будут отправлять войска в Газу и финансировать восстановление

Вашингтон пока не планирует направлять свои войска в сектор Газа или выделять средства на его восстановление. Об этом, ссылаясь на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РИА Новости.

По ее словам, президент США Дональд Трамп не брал на себя обязательство отправлять американских солдат в Газу. Глава государства также дал понять, что Соединенные Штаты не будут платить за восстановление палестинского анклава.

Ливитт отметила, что администрация США для процесса восстановления сектора Газа намерена взаимодействовать с партнерами в регионе.

Пресс-секретарь подчеркнула, что этот план никоим образом не втягивает Вашингтон в зарубежные конфликты.

26 января президент Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в соседние страны, в частности в Египте и Иордании. Он отметил, что уже говорил по этому поводу с королем Иордании Абдаллой II.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не поддерживает идею Трампа о переселении палестинцев.