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Трамп встревожился быстрым развитием ИИ в Китае

Трамп назвал появление китайского DeepSeek отрезвляющим звонком для ИИ в США
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп назвал появление китайского аналога ChatGPT DeepSeek отрезвляющим звонком для американских компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«Прошлая администрация сложила руки, позволив Китаю стремительно развивать свою ИИ-программу. Президент Трамп считает необходимым восстановить лидерство США в области искусственного интеллекта, и поэтому он предпринял решительные действия», – подчеркнула она.

По словам Левитт, Трамп обсуждал развитие ИИ в США с журналистами на борту президентского самолета Air Force One и призвал предпринимателей в США воспринимать китайскую программу развития ИИ как стимул для ускоренного развития технологий.

До этого Трамп заявил, что США скоро объявят о новом ИИ-проекте, который превзойдет DeepSeek.

Накануне Bloomberg написал, что акции ряда европейских и американских компаний обрушились после того, как китайская DeepSeek представила более дешевый аналог ChatGPT. В частности, как отмечало агентство, ценные бумаги американского производителя графических процессоров Nvidia потеряли в цене 10%.

Ранее в МФТИ создали похожую на мозг нейросеть на основе жидкого света.

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