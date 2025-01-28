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Трамп отреагировал на появление обрушившего акции Nvidia китайского ИИ-проекта

Трамп: США скоро объявят о новом ИИ-проекте, который превзойдет DeepSeek
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что некая неназванная американская компания на следующей неделе представит новую разработку в сфере искусственного интеллекта, которая должна превзойти китайский чат-бот DeepSeek, пишет агентство ТАСС.

Накануне Bloomberg написал, что акции ряда европейских и американских компаний обрушились после того, как китайская DeepSeek представила более дешевый аналог ChatGPT. В частности, как отмечало агентство, ценные бумаги американского производителя графических процессоров Nvidia потеряли в цене 10%.

Bloomberg назвал модель стартапа из КНР экономически эффективной при работе на менее продвинутых чипах. Это, отмечает агентство, «поставило под сомнение американское технологическое доминирование».

Трамп не увидел ничего плохого в появлении нового ИИ-проекта, который обрушил акции американских компаний. Он увидел пользу в появлении китайского конкурента. По словам американского лидера, успех китайского чат-бота DeepSeek должен стать сигналом к действию для разработчиков технологий в области искусственного интеллекта в США.

Ранее миллиардеры потеряли миллиарды из-за китайского чат-бота.

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