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Зеленский отверг возможность признания новых регионов частью России

Зеленский: Украина не согласится признать новые регионы частью России
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Lex Fridman/YouTube

Украинская сторона не согласится на компромисс с признанием новых регионов России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), трансляция которой велась на YouTube.

«Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся — мы все равно не признаем <...>. Это невозможно», — заявил он.

По его словам, власти Украины не признают их в юридическом контексте. В ходе выступления он подчеркнул, что диалог с российской стороной должен происходить из позиции силы, и любая попытка проведения переговоров на равных будет поражением для Украины.

В ходе этого же выступления украинский лидер заявил о необходимости надежных гарантий безопасности для Украины. По словам Зеленского, «сильная дипломатия» сможет обеспечить разрешение конфликта и создать условия для долгосрочного мира в Европе.

Ранее Зеленский заявил, что до Трампа доносят дезинформацию.

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