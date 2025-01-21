Зеленский назвал стратегию Украины по завершению конфликта

Стратегией Украины в вооруженном конфликте с Россией является стремление к дипломатическому решению. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале офиса президента.

«Наша стратегия в урегулировании конфликта заключается в том, чтобы продвигаться к дипломатии, которая, я уверен, приведет к завершению войны. Вопрос лишь в том, какой она будет», — отметил Зеленский.

В ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе он также подчеркнул необходимость надежных гарантий безопасности для Украины. По его словам, «сильная дипломатия» сможет обеспечить разрешение конфликта и создать условия для долгосрочного мира в Европе.

Также Зеленский выразил сомнение, что Европа станет активным участником мирных переговоров по Украине.

До этого депутат Государственной думы РФ Дмитрий Новиков заявил, что основной проблемой возможных переговоров с Владимиром Зеленским для Москвы остается его нелегитимность. По его словам, подписанный президентом Украины указ о запрете переговоров с РФ в настоящее время является второстепенным. Документ приняли исходя из политической целесообразности, поэтому его действие может быть отменено в любой момент.

Ранее экс-главком ВСУ рассказал о противостоянии с офисом Зеленского.