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Зеленский завил, что до Трампа доносят дезинформацию

Зеленский: в окружении Трампа есть люди, доносящие до него дезинформацию
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Mike Segar/Reuters

В окружении американского президента Дональда Трампа имеются «лишние голоса», которые доносят до президента США «дезинформацию или пророссийские позиции». Об этом заявил резидент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе, передает издание «Страна».

«Для нас крайне важно, чтобы не звучали лишние голоса. Иногда вокруг президента Трампа возникают дезинформационные или пророссийские мнения. Необходима громкая позиция Европы, чтобы её слышали. Важно, чтобы вокруг Трампа было больше поддерживающих голосов, чтобы он мог четко понимать детали и риски», — отметил Зеленский, не уточнив, кого именно он имеет в виду под «пророссийскими голосами».

21 января еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз по-прежнему не знает, какой будет позиция США по Украине после прихода к власти Дональда Трампа.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности Владимира Зеленского заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

Ранее в Раде высказались о сроках переговоров Украины и команды Трампа.

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