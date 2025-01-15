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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила о деградации европейского права

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: в Европе исчезло понятие права
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Валерий Мельников/РИА Новости

В Европе в последние годы исчезло понятие верховенства права. Об этом на подкасте у российских пранкеров Лексуса (Алексея Столярова) и Вована (Владимира Кузнецова) заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«То, что я сожалею о Европе, так это именно исчезновение верховенства права. Там его просто нет. Оно исчезло. Я поняла, что, к сожалению, Европа, на которую я так равнялась, просто прекратила свое существование», — заявила Кнайсль.

Кнайсль добавила, что в Австрии она многократно подвергалась нападениям на улице, а также остракизму из-за несогласия с основными трендами европейской политики. Это стало причиной, по которой Кнайсль уехала из Австрии.

До этого Карин Кнайсль заявила, что Европа больше не является важным рынком сжиженного природного газа (СПГ).

Кнайсль обратила внимание на то, что поставщики СПГ из Северной Америки переключаются на Азию, поскольку для них они «демографически интереснее, чем старые европейские общества».

Ранее на Украине заявили о «колоссальных потерях» из-за решения по газу из России.

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