Кнайсль заявила, что Европа перестала быть важным рынком природного газа

Европа больше не является важным рынком сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявила экс-глава МИД Австрии и руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России (центр G.O.R.K.I. СПбГУ) Карин Кнайсль в беседе с RT.

«Нет никаких сомнений в том, что Европа больше не является столь важным рынком (СПГ. — «Газета.Ru»)», — отметила она.

Кнайсль обратила внимание на то, что поставщики СПГ из Северной Америки переключаются на Азию, поскольку для них они «демографически интереснее, чем старые европейские общества».

При этом краткосрочность контрактов на поставку в Европу сжиженного природного газа создает неопределенность, подчеркнула экс-глава МИД Австрии. А скачки цен перекладываются на плечи потребителей в гораздо большей степени, чем в случае с долгосрочными контрактами, добавила Кнайсль.

2 января сообщалось, что в европейских странах цены на газ достигли максимального уровня с октября 2023 года после прекращения поставок российского топлива через территорию Украины. По данным агентства Bloomberg, прекращение поставок газа из РФ — не единственная причина роста цен. Другая — остановка работы завода по производству СПГ в Норвегии из-за отказа компрессора. Предприятие возобновит работу только 9 января.

По данным аналитиков, в настоящее время запасы газа в Европе сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021 года.

Ранее на Украине заявили о «колоссальных потерях» из-за решения по газу из России.