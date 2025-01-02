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На Украине заявили о «колоссальных потерях» из-за решения по газу из России

Депутат Рады Дмитрук: Украина понесет потери из-за остановки транзита газа
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Sergei Karpukhin/Reuters

Украина столкнется с финансовыми трудностями из-за остановки транзита российского газа через территорию страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Артем Дмитрук.

«Потери Украины колоссальные, и не только репутационные!» — подчеркнул он.

Как отметил депутат Рады, Украина после решения не продлевать соглашения о транзите газа потеряет доходы, которые ранее составляли около $800 млн в год.

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин тоже заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее в Госдуме сочли, что решение Киева по газу разрушит экономику ЕС.

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