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В США заявили, что формат G7 стал посмешищем из-за политики России

Риттер: Россия посредством развития БРИКС превратила G7 в посмешище
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россия, приложив много усилий к развитию БРИКС, превратила формат «Большой семерки» (G7) в посмешище. Такую оценку развития международно-политических организаций дал бывший американский военный разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

«Запад никогда до конца не понимал, что такое БРИКС, и до сих пор не понимает, что их ждет», — отметил он.

По мнению Риттера, благодаря российской политике организация БРИКС оказалась развивающейся и актуальной. Бывший американский военный обратил внимание на расширение БРИКС, которая теперь контрастирует с G7. Последняя, по словам Риттера, стала «посмешищем» на мировой арене.

До этого в министерстве иностранных дел Северной Кореи заявляли, что страны «Большой семерки» (G7) и ряд западных государств представляют собой «свору гангстеров».

Ранее премьер Британии призвал G7 усилить поддержку Украины.

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