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Однопартийцы Трампа давят на него из-за введенных пошлин

WP: республиканцы давят на администрацию Трампа, требуя отменить пошлины
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Mark Schiefelbein/AP

Законодатели от Республиканской партии оказывают давление на администрацию президента США Дональда Трампа, требуя отменить пошлины или хотя бы предоставить более подробную стратегию дальнейшего плана действий. Об этом пишет газета The Washington Post.

В материале отмечается, что многие из них не решаются критиковать Трампа и остаются с ним «в одном ряду», однако беспокоятся о том, что в итоге придется платить «политическую цену». Это может произойти, если экономика США даст сбой из-за решений действующего президента.

В Республиканской партии надеются, что тарифы – «это временная тактика переговоров», пишет WP.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее в России оценили намерения конгресса США отменить пошлины Трампа.

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