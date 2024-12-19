Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КНДР назвала G7 «сворой гангстеров»

МИД КНДР назвал «сворой гангстеров» G7 в ответ на осуждение сотрудничества с РФ

close
Hannes P Albert/Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) и ряд западных государств представляют собой «свору гангстеров», заявили в министерстве иностранных дел Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

Так в ведомстве прокомментировали заявление G7, в котором объединение осуждает сотрудничество Пхеньяна и Москвы.

В МИД КНДР добавили, что подобная оценка искажает суть отношений между двумя странами, а также выразили протест.

16 декабря Соединенные Штаты ввели санкции против 11 граждан Корейской Народно-Демократической Республики, а также восьми юридических лиц из России и Северной Кореи.

В этот же день Европейский союз ввел санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля и заместителя главы генштаба Северной Кореи Кима Ён Бока. Причиной внесения в санкционный список европейские чиновники называют поддержку северокорейскими военными действий, которые якобы подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее в МИД РФ раскрыли, что значит стратегический договор России и Северной Кореи для США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами