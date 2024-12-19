КНДР назвала G7 «сворой гангстеров»

Страны «Большой семерки» (G7) и ряд западных государств представляют собой «свору гангстеров», заявили в министерстве иностранных дел Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

Так в ведомстве прокомментировали заявление G7, в котором объединение осуждает сотрудничество Пхеньяна и Москвы.

В МИД КНДР добавили, что подобная оценка искажает суть отношений между двумя странами, а также выразили протест.

16 декабря Соединенные Штаты ввели санкции против 11 граждан Корейской Народно-Демократической Республики, а также восьми юридических лиц из России и Северной Кореи.

В этот же день Европейский союз ввел санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля и заместителя главы генштаба Северной Кореи Кима Ён Бока. Причиной внесения в санкционный список европейские чиновники называют поддержку северокорейскими военными действий, которые якобы подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее в МИД РФ раскрыли, что значит стратегический договор России и Северной Кореи для США.