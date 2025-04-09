В роддоме на востоке Москвы ликвидировали возгорание

МЧС сообщило о ликвидации пожара в роддоме на востоке Москвы

В родильном доме Городской клинической больницы №29 им. Баумана на востоке Москвы пожарные полностью ликвидировали возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар в Москве ликвидирован. Площадь уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что при ликвидации возгорания пожарные спасли 29 человек из задымленной зоны на седьмом этаже родильного дома.

О том, что в роддоме на востоке Москвы начался пожар, стало известно утром, 9 апреля.

Вечером 8 апреля сотрудники МЧС России потушили пожар в общежитии в поселке Киевский в Новой Москве. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Незадолго до этого МЧС России сообщило, что в пятиэтажном общежитии загорелись две квартиры на четвертом этаже. Пострадал один жилец, он госпитализирован. Одного человека не удалось спасти. На месте происшествия работали 52 специалиста и 15 единиц техники.

Ранее российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.