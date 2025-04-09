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Лавров рассказал об одержимости западных политиков войной

Лавров заявил, что лидеры Британии и Франции одержимы желанием воевать против РФ
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Christophe Ena/Reuters

Лидеры Британии и Франции одержимы желанием воевать против России, угрожая направить на Украину свои воинские контингенты, где они неизбежно столкнутся с российской армией. Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Начали они с того, что будут накачивать Зеленского оружием до полной победы, до стратегического поражения России на поле боя. А сейчас, когда понимают, что это не получается, они уже говорят о том, чтобы и свои вооруженные силы направить на поле боя. Прежде всего, французы, англичане просто этим одержимы», — заявил Лавров.

Он также выразил надежду, что западные политики все же обучались истории и должны помнить итоги любой агрессии против России — как пояснил Лавров, многие другие европейские лидеры уже понимают тупиковость пути на эскалацию конфликта.

При этом премьер-министр Британии Кир Стармер затруднился назвать сроки возможного размещения на территории Украины сил «коалиции желающих» — государств, которые хотят участвовать в миротворческой миссии.

Ранее Рогов сравнил план «коалиции желающих» с действиями шайки хулиганов.

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