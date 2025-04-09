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Философ Дугин отозвался о трансгендерах в США

Философ Дугин: трансгендеры в США лишили своих детей билета в нормальную жизнь
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geopolitika.ru

Сотни тысяч жителей США, ставших трансгендерами, лишили себя и своих детей нормальной жизни и нормальной социальной роли. Такое мнение в статье для РИА Новости выразил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.

По его словам, все еще «модно» использовать этих людей в качестве массовки для демонстраций против действующего президента США Дональда Трампа.

Дугин утверждает, что гражданам предлагают $300–500 за то, чтобы выйти на митинги против Трампа. При этом американцев просят устроить акт вандализма, яростно материться и наносить ущерб публичным объектам, они на это соглашаются, так как размер социальных пособий их не устраивает, написал философ.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в США исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии. В указе говорится, что пол человека неизменен и основан на фундаментальной и неоспоримой реальности.

Ранее страны Европы скорректировали правила поездок в США из-за антитрансгендерной политики.

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