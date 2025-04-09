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Украинский дрон попытался атаковать военный аэродром в Оренбургской области

Солнцев: силы ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области
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Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки дрона никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Солнцев призвал граждан не поддаваться панике, заверив, что ситуация находится под контролем.

Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля сбили над регионами России 158 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, из них

В Северной Осетии властями был объявлен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Сергей Меняйло сообщил, что силы ПВО уничтожили 15 БПЛА в Моздокском районе.

Аэропорты Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты самолетов на фоне атаки дронов.

Ранее в Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома.

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