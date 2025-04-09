Украинский дрон попытался атаковать военный аэродром в Оренбургской области

Солнцев: силы ПВО отразили атаку БПЛА на военный аэродром в Оренбургской области

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки дрона никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Солнцев призвал граждан не поддаваться панике, заверив, что ситуация находится под контролем.

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