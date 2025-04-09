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В колонии в Белгороде, где сидит Ефремов, готовятся к освобождению актера

Появилось видео из белгородской колонии, откуда будет выпущен Ефремов

В колонии в Белгороде, где сидит Михаил Ефремов, готовятся к его освобождению — в сети появилось видео из колонии. Его опубликовал телеканал »360».

На кадрах видно, что все подходы к колонии перекрыли полицейские, также на место прибыли журналисты.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

До этого адвокат Ефремова Юрий Падалко рассказал, что в колонии актер обсуждал будущие роли с режиссерами.

Падалко также сообщил, что после освобождения Ефремов начнет курс лечения в Москве. У него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Адвокат рассказывал, что артист начал страдать от одышки в колонии и поэтому не планирует общаться с прессой.

Ранее стало известно, в каком случае актеру Ефремову отменят УДО.

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