Экономика Российской Федерации прекрасно справилась с санкциями и внешним давлением. Об этом заявил американский политолог Марк Слебода на YouTube.

По его словам, многие люди в России немало заработали средств во время санкций, заняв рыночные ниши и восстановив промышленность.

Слебода отметил, что в настоящее время в России замедляют экономику, чтобы она «не перегрелась», но, учитывая внешнее давление, страна справилась прекрасно.

Аналитик добавил, что президент США Дональд Трамп сейчас «посылает сигналы», вводя новые антироссийские санкции. Тем не менее, по словам Слебоды, рост экономики РФ составил 4%, превзойдя США и страны Европы.

6 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об успешном противостоянии России беспрецедентному санкционному давлению. По ее словам, российская экономика не только адаптировалась к новым условиям, но и превзошла по темпам роста экономики стран — инициаторов санкций.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила санкции «причинением боли» России.