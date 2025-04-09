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Местные жители засняли украинский БПЛА, застрявший в веревках в Аксае

SHOT: украинский беспилотник застрял в бельевых веревках во дворе дома в Аксае
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Telegram-канал «SHOT»

Украинский беспилотник застрял в бельевых веревках во дворе дома в городе Аксае Ростовской области. Кадры местных жителей опубликовал Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что жители дома были оперативно эвакуированы из-за угрозы случайной детонации беспилотника — однако при падении взрыва не произошло, БПЛА плотно запутался в веревках. Для жителей многоквартирного дома был развернут пункт временного размещения.

Всего за прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили 158 украинских беспилотников.

Военные уничтожили и перехватили 67 БПЛА над Краснодарским краем, 29 — над Ростовской областью, 15 были сбиты над Северной Осетией — Аланией, 11 — над Воронежской областью, 10 — над Курской областью.

Также пять дронов перехвачены над Белгородской областью, три — над Крымом, два — над Пензенской областью.

Ранее украинские БПЛА атаковали населенные пункты Белгородской области.

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