Местные жители засняли украинский БПЛА, застрявший в веревках в Аксае

SHOT: украинский беспилотник застрял в бельевых веревках во дворе дома в Аксае

Украинский беспилотник застрял в бельевых веревках во дворе дома в городе Аксае Ростовской области. Кадры местных жителей опубликовал Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что жители дома были оперативно эвакуированы из-за угрозы случайной детонации беспилотника — однако при падении взрыва не произошло, БПЛА плотно запутался в веревках. Для жителей многоквартирного дома был развернут пункт временного размещения.

Всего за прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили 158 украинских беспилотников.

Военные уничтожили и перехватили 67 БПЛА над Краснодарским краем, 29 — над Ростовской областью, 15 были сбиты над Северной Осетией — Аланией, 11 — над Воронежской областью, 10 — над Курской областью.

Также пять дронов перехвачены над Белгородской областью, три — над Крымом, два — над Пензенской областью.

Ранее украинские БПЛА атаковали населенные пункты Белгородской области.