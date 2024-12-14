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Премьер Британии призвал G7 усилить поддержку Украины

Премьер Британии Стармер призвал G7 усилить санкционное давление на Россию

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Danny Lawson/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран «Группа семи» усилить давление на Россию. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что Стармер выступил за продолжение политики, направленной на то, чтобы «максимизировать тяготы» российских властей, «увеличив военную поддержку Украины». Стармер объяснил свою позицию тем, что Россия якобы не проявляет «никаких признаков смягчения» по отношению к противнику.

В середине ноября Стармер в эфире телеканала Sky News заявил, что оказание помощи Украине «необходимо удвоить». Кроме того, Стармер отказался комментировать сообщения о возможности применения британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Кроме того, он Кроме того, Стармер отказался комментировать сообщения о возможности применения британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России.

Ранее в Москве напомнили, чем чреваты для США и ЕС удары западными ракетами вглубь РФ.

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