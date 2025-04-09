Экономист рассказал, как цифровой рубль повлияет на зарплаты

Зарплаты россиян могут вырасти после внедрения цифрового рубля, допустил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.

«В будущем зарплата может вырасти из-за цифровых рублей, если цифровой рубль позволит снизить издержки бизнеса — например, на комиссии банкам, усилить контроль за выплатами (борьба с «серыми» зарплатами). То есть, часть этих преимуществ может отразиться на повышении зарплат, но это долгосрочный и не гарантированный эффект. Таким образом, цифровой рубль сам по себе не увеличит зарплату. Но он может упростить расчеты, сделать переводы дешевле и потенциально открыть новые способы мотивации сотрудников в будущем», — предположил Косов.

Цифровой рубль — это новая форма российского рубля, которая сочетает свойства наличных и безналичных денег. Его будет выпускать и контролировать ЦБ.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина 27 февраля заявила, что решено отложить широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025 года. Новая дата будет объявлена позже.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее были названы три неочевидных риска цифрового рубля.