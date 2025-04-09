В Москве горит роддом, людей эвакуировали

МЧС: сотрудники ведомства спасли 29 человек на пожаре в московском роддоме

Пожар произошел на седьмом этаже в роддоме на Госпитальной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В родильном доме по адресу: Госпитальная площадь, д. 2, к. 28 (Городская клиническая больница №29 им. Баумана) произошло возгорание на седьмом этаже», — сказал собеседник агентства.

В МЧС сообщили, что сотрудники ведомства спасли 29 человек при возгорании.

«Пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы», — сказали в министерстве.

На месте пожара работают 92 специалиста и 24 единицы техники.

В МЧС добавили, что открытое горение уже удалось ликвидировать.

Вечером 8 апреля сотрудники МЧС России потушили пожар в общежитии в поселке Киевский в Новой Москве. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Незадолго до этого МЧС России сообщило, что в пятиэтажном общежитии загорелись две квартиры на четвертом этаже. Пострадал один жилец, он госпитализирован. Одного человека не удалось спасти. На месте происшествия работали 52 специалиста и 15 единиц техники.

Ранее российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.