Зюганов оценил риск начала ядерной войны в мире

Мир находится на пороге ядерной войны, заявил глава фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов. Об этом пишет URA.RU.

Общаясь с журналистами, парламентарий сравнил текущую геополитическую обстановку с событиями 1962 и 1983 годов. В октябре 1962 года произошел Карибский кризис, а в сентябре 1983 года советская спутниковая система «Око» выдала ложный сигнал о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен» с территории США.

«Когда был Карибский кризис и были нацелены на нас американские ракеты, тогда все висело на ниточке. Но те, кто урегулировал проблемы, сами прошли [холодную] войну. <...> Они понимали, что такое беда», — отметил Зюганов.

По его словам, сами США хотели договориться с СССР и избежать эскалации конфликта.

Как сказал глава парламентской фракции КПРФ, сейчас Вашингтон и Москва не ведут никаких переговоров. Из-за этого риск ядерной войны еще выше, чем был во второй половине XX века.

«Нам всем <...> надо поработать на мир. Но без победы над фашизмом и нацизмом на Украине этого мира не будет», — резюмировал Зюганов.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ предупредили, что «игры США» могут привести к ядерной катастрофе.