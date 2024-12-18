В МИД РФ заявили, что игры США могут привести к ядерной катастрофе

Затеянные американской стороной игры против России, Китая и КНДР, обладающих ядерным оружием, могут привести к катастрофе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе выступления в международном дискуссионном клубе «Валдай», передает ТАСС.

По его словам, власти США ради удержания доминирования готовы идти на провокации и «играть на грани фола и за гранью фола». Он добавил, что американская сторона наращивает давление на те страны, которые американцы выбрали в качестве оппонентов.

«Так как речь идет прежде всего о государствах, обладающих военным ядерным потенциалом, — России, КНР, КНДР, то затеянные Вашингтоном геополитические игры могут привести к очень тяжелым последствиям, вплоть до катастрофических», — заявил Рябков.

Заместитель министра добавил, что США давно начали попирать принципы безопасности и интересы других государств.

До этого украинская журналистка Диана Панченко заявила, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от предложения избранного президента США Дональда Трампа прекратить огонь может привести к мировой войне. По ее словам, победа Трампа является четким сигналом того, что американцам нужен мир. Она отметила, что прекращение конфликта нужно и украинцам.

Ранее в МИД России призвали серьезно оценивать опасность ядерного сценария.